Brad Pitt war unglücklich, der "Sexiest Man Alive" zu sein!

Das ist doch eine Ehre, oder nicht? Brad Pitt (60) ist ein gern gesehener Schauspieler. Nachdem er Anfang der 1990er-Jahre mit "Legenden der Leidenschaft" seinen Durchbruch schaffte und große Aufmerksamkeit erlangte, war er aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Doch der Filmstar ist auch für sein gutes Aussehen besonders begehrt. Er wurde gleich zweimal zum "Sexiest Man Alive" gekürt – 1995 und 2000. Aber dem jungen Brad hat das wohl überhaupt nicht gefallen!

Der Ex von Angelina Jolie (48) ist einer der wenigen, die diese Auszeichnung vom People Magazine mehrmals erhalten haben. Laut Edward Zwick (71), einem Regisseur, mit dem Brad zum damaligen Zeitpunkt zusammengearbeitet hat, habe ihn das beim ersten Mal allerdings eher unzufrieden gestimmt: "Er war... unglücklich, als er von People zum "Sexiest Man of the Year" ernannt wurde", verrät der Filmemacher in seiner Biografie "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood". Ein "Sexsymbol" zu sein, habe dem damals 32-Jährigen die Laune verdorben.

Als Drehkollege war der Oscarpreisträger anfänglich wohl nicht sonderlich beliebt. Edward erzählte unter anderem, dass Brad zu Beginn seiner Karriere relativ unprofessionell gewesen sei – bei manchen Szenen zu angespannt und allgemein sehr impulsiv. "Brad konnte unberechenbar sein, wenn er wütend war", gab der "Legenden der Leidenschaft"-Leiter in seinem Buch preis.

Anzeige

Staley / XPB Images / action press Brad Pitt im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Regisseur Edward Zwick

Anzeige

Getty Images Brad Pitt in "Legenden der Leidenschaft"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de