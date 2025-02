F1-Film: Brad Pitt und Kerry Condon tauschen heiße Küsse aus

Brad Pitt (61) sorgt mit seinem neuen Film "F1" für Aufsehen, denn ein Trailer, der während des Super Bowls veröffentlicht wurde, zeigt ihn in einer heißen Kuss-Szene mit Kerry Condon (42). Die irische Schauspielerin spielt in dem mit Spannung erwarteten Formula-1-Streifen an seiner Seite und scheint eine beeindruckende Chemie mit dem Hollywood-Star zu haben. Brad, der in dem Film den ehemaligen Rennfahrer Sonny Hayes verkörpert, lässt dabei keinen Zweifel daran, dass er auch mit 61 Jahren nichts von seiner Ausstrahlung verloren hat. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen F1-Rennstrecken weltweit statt, und der Kinostart ist für Juni 2025 geplant.

Kerry, die vor allem für ihre Rollen in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "The Banshees of Inisherin" bekannt ist, hat ihren Ursprung im Theater und arbeitete für die renommierte Royal Shakespeare Company. In "F1" spielt sie neben einer hochkarätigen Besetzung, zu der unter anderem Javier Bardem (55) und Tobias Menzies (50) gehören. Die Regie führt Joseph Kosinski, der bereits mit "Top Gun: Maverick" großen Erfolg hatte. Der Film, der auch von F1-Superstar Lewis Hamilton (40) mitproduziert wird, verspricht eine authentische Darstellung der Rennsportwelt zu bieten. Um die realistische Atmosphäre einzufangen, arbeiteten alle zehn Formel-1-Teams sowie die FIA eng mit dem Produktionsteam zusammen.

Abseits von der Filmwelt gibt Brad mit einem kürzlich veröffentlichten Foto Gesprächsthemen: Halb bekleidet auf einem Sofa liegend, präsentierte er einen intensiveren Blick auf seine beeindruckende Sammlung an Tätowierungen. Viele dieser Kunstwerke haben eine persönliche Bedeutung, darunter die Initialen seiner sechs Kinder oder eine Hommage an seine Ex-Frau Angelina Jolie (49). Während Brad als Schauspieler große Erfolge feiert, bleibt auch sein Privatleben immer wieder ein Thema. Seit einiger Zeit wird ihm eine Beziehung mit Ines de Ramon (32) nachgesagt, doch sein Fokus scheint derzeit auf seinem neuen Filmprojekt und der Arbeit hinter der Kamera zu liegen.

Getty Images Brad Pitt beim Grand Prix in Silverstone 2024

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

