Luke Bryan hatte nach Eklat Angst um "American Idol"-Job

Er hatte Bammel! Luke Bryan (47) ist Juror bei American Idol und musste im vergangenen Jahr ordentlich Kritik einstecken, wie auch seine Kollegin Katy Perry (39). Bei seiner Ankündigung des Sängers Dustin Lynch (38) ging er zu weit und machte ihn vor dem Publikum fertig. Daher befürchtete der Musiker, dass er mit Konsequenzen rechnen müsse: Luke hatte Angst, seinen Job in der Jury von American Idol zu verlieren!

Das enthüllt Dustin im "God's Country"-Podcast. "Bryan war besorgt und ängstlich über seinen Platz in der Show [...] Wir sahen all diese Artikel auftauchen und dachten: 'Oh! Mist'", sinniert er. Der Sänger habe ihm gesagt, dass er sich öffentlich entschuldigen wolle, um Schlimmeres zu verhindern. "Bryan war an einem Punkt angekommen, an dem er nachts nicht mehr schlafen konnte, weil er sich Gedanken über 'American Idol' machte!", verrät Dustin.

Dabei wollte der Countrysänger eigentlich nur einen schlechten Witz machen, der jedoch nach hinten losging. "Niemand hat mehr Alkohol getrunken, mehr gekotzt, mehr Drogen genommen, mehr Infusionen bekommen und mehr Tests auf Geschlechtskrankheiten bestanden als dieser Herr hier!", kündigte Bryan Dustin damals an und löste damit einen regelrechten Shitstorm im Netz aus.

Anzeige

Getty Images Dustin Lynch und singer Luke Bryan, Sänger

Anzeige

Getty Images Dustin Lynch, Sänger

Anzeige

Getty Images Luke Bryan, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de