Nach Kritik bei "American Idol": Luke Bryan verteidigt Katy!

Er nimmt sie in Schutz! Katy Perry (38) ist neben dem Country-Sänger Luke Bryan (46) und Musik-Ikone Lionel Richie (73) Teil der Jury von American Idol. In der vergangenen Staffel musste sich die Sängerin jedoch viel Kritik anhören, denn sie soll zu vielen Kandidaten der Show zu streng gewesen sein. Auf Social Media gingen viele User auf die Barrikaden. Jetzt springt Katys Jurykollege Luke für sie in die Bresche!

Gegenüber Fox News schildert der "Strip It Down"-Interpret: "Katy musste mit solchen Anschuldigungen schon ihre ganze Karriere lang zurechtkommen. Ich denke, wir als Jurymitglieder werden oft zur Zielscheibe." Der Country-Sänger wisse, dass seine 38-jährige Kollegin stets ihr Bestes gebe. Zudem stellt der Musiker klar, dass es sich die TV-Zuschauer wohl oft zu leicht vorstellen, einem Job als Gesangsbeurteiler gerecht zu werden. Schließlich bedeute das eine große Verantwortung.

Tatsächlich soll nun im Raum stehen, dass Katy ihren Job bei "American Idol" an den Nagel hängt. Ein Informant meinte gegenüber Daily Mail: "Sie glaubt, dass die Produzenten der Show sie absichtlich als die 'gemeine Jurorin' darstellen wollten." Somit fühle sie sich vom Team des TV-Formats hintergangen.

Getty Images Die Jury von "American Idol" während eines Pressetermins

Getty Images Luke Bryan, Country-Sänger

Getty Images Katy Perry, Sängerin

