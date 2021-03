Im vergangenen Jahr hat Clare Crawley in der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette ihren Traummann gesucht und gefunden. Für den einstigen NFL-Star Dale Moss hatte die Blondine die Kuppelshow sogar frühzeitig abgebrochen, nur damit er kurz darauf vor ihr auf die Knie gehen konnte. Anfang des Jahres schockte das Paar seine Fans dann aber mit ihrer Trennung – doch nun scheinen die beiden doch noch ein Liebes-Comeback zu wagen: Clare und Dale sind wieder auf Schmusekurs!

Das beweisen nun Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen. Am Dienstag wurde das Pärchen nämlich von den Fotografen bei einem entspannten Spaziergang durch New York City gesichtet. Verliebt wie am ersten Tag küssten sich die 39-Jährige und ihr Auserwählter mitten in einer Fußgängerzone. Fans dürfte bei diesen Bildern sofort klar werden: Hier liegt wieder Liebe in der Luft.

Zwar haben sich die Verliebten noch nicht selbst zu der Reunion geäußert, doch ein Insider bestätigte immerhin gegenüber People, dass die Bachelorette-Stars ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollen. "Dale und Clare lieben und kümmern sich sehr umeinander, das haben sie immer getan und werden es auch tun", verriet der Informant. Die zwei wollen demnach nun vermehrt an den Themen arbeiten, die in der Vergangenheit schiefgelaufen waren.

Getty Images Clare Crawley, ehemalige US-Bachelorette

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Dale Moss im Januar 2021

Getty Images Dale Moss, Ex-NFL-Star

