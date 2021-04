Clare Crawleys und Dale Moss' Liebe begann vor den Augen der Öffentlichkeit. Die beiden lernten sich in der US-amerikanischen Version der Bachelorette kennen. Zugunsten des einstigen NFL-Spielers brach Clare die Show ab, es folgten eine schnelle Verlobung und ebenso baldige Trennung. Mittlerweile stehen die Zeichen allerdings wieder auf Reunion. Ob Clare und Dale aber wirklich wieder zusammen sind, wollen sie nicht verraten. Die Ex-Bachelorette und ihr Sieger möchten ihre Beziehung privat halten – und damit das tun, was ihnen zuvor nie möglich gewesen ist.

"Für uns funktioniert das. Und in der Zwischenzeit sprechen wir über alles", erklärt Dale im Podcast Hollywood Raw. Er und Clare hätten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich sehen. "Wir nehmen uns Zeit, wir verbringen Zeit miteinander. Clare und ich, wir sind an einem guten Punkt", fährt der 32-Jährige recht vage fort. An ihren Gefühlen füreinander habe es nie irgendwelche Zweifel gegeben. "Wenn man sich liebt und einander wichtig ist und wenn es wirklich so sein soll, findet man auch wieder zurück zusammen", lässt Dale dann doch ein bisschen Optimismus mitklingen.

Die Teilnahme an der ABC-Show sei rückblickend eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen: "Ich bin bin so sehr gewachsen, habe mich herausgefordert und einen großartigen Menschen getroffen." Aufgekommenen Untreue-Gerüchten erteilte Dale eine Absage. Auch während der Zeit ihrer Trennung sei Betrug nie ein Thema gewesen.

Dale Moss und Clare Crawley im November 2020

Clare Crowley und Dale Moss im Dezember 2020

Clare Crawley und Dale Moss im Januar 2021

