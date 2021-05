Wollen Clare Crawley und Dale Moss immer noch heiraten? Der ehemalige Footballer eroberte das Herz der ehemaligen US-Bachelorette bereits letztes Jahr im Flug. Clare beschloss wegen ihm sogar, ihren TV-Job als Rosenverteilerin vorzeitig zu beenden. Kurz darauf ging er vor ihr sogar auf die Knie. Doch das Liebesglück hielt nicht lang: Anfang des Jahres trennte sich das Paar – offenbar aber nur vorübergehend. Denn mittlerweile sind Clare und Dale wieder zusammen – aber sind sie auch verlobt?

So scheint es zumindest! Clare zeigte sich in ihrer Instagram-Story vor wenigen Tagen mit einem großen Diamantring an ihrem Ringfinger – der dem Klunker, den Dale ihr im November des vergangenen Jahres an den Finger gesteckt hatte, verdächtig ähnlich sieht. Ob es sich bei dem Schmuckstück tatsächlich um den Verlobungsring handelt, behielt die 40-Jährige jedoch für sich: Sie löschte die Aufnahme nur kurz nachdem sie sie veröffentlicht hatte.

Ein Insider erklärte gegenüber US Weekly, dass Clare den Ring zwar getragen habe, aber noch nicht bereit dazu sei, über die Verlobung zu sprechen. Sie und Dale wollen sich angeblich noch etwas Zeit lassen: "Sie hetzen nicht in die Ehe. Beide sind auf ihre Arbeitsprojekte fokussiert und wollen sicherstellen, dass sie im Beruf gefestigt sind, bevor sie ernsthafte Verpflichtungen eingehen."

Getty Images Clare Crawley im Januar 2015 in Hollywood

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Dale Moss im Januar 2021

Getty Images Clare Crawley, ehemalige "The Bachelor"-Kandidatin

