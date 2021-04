Da liegt doch Liebe in der Luft! Clare Crawley und Dale Moss scheinen nicht ohneeinander zu können. Die beiden hatten sich im vergangenen Herbst bei der US-amerikanischen Variante von Die Bachelorette kennen und lieben gelernt. Clare hatte die Show sogar zugunsten des ehemaligen NFL-Spielers abgebrochen, kurz darauf ging der vor ihr auf die Knie. Anfang des Jahres verkündete das Paar dann jedoch überraschend seine Trennung. Die war aber offenbar nur von kurzer Dauer: In den sozialen Medien zeigten sich Clare und Dale nun wieder zusammen.

Mit einer auf Dales Kanal veröffentlichten Instagram-Story bekräftigten die beiden damit die Gerüchte der vergangenen Wochen, denen zufolge sie sich wieder nähergekommen sein sollen. Das Bild zeigt die ehemalige Bachelorette und ihren Auserwählten mit gezückten Handys vor einer verspiegelten Wand. Clare lehnt ihren Kopf an Dales Schulter, beide halten jeweils einen Drink in der Hand. Der 32-jährige Sportler markierte seine neue alte Flamme auf dem süßen Schnappschuss.

Schon im März waren Clare und Dale beim Knutschen in einer New Yorker Fußgängerzone erwischt worden. Am Mittwoch wurde das wiedervereinte Paar Page Six zufolge dann erneut im Big Apple abgelichtet. Aneinandergeschmiegt auf einer Parkbank sitzend schoss Clare ein paar gemeinsame Selfies. Wenn das nicht nach einem Neustart aussieht...

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Dale Moss im Januar 2021

Getty Images Clare Crawley, US-Bachelorette von 2020

Getty Images Dale Moss, Ex-NFL-Star

