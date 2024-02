Total verliebt: Jenna Dewan und Verlobter turteln ungeniert!

Sie könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein! Seit dem Jahr 2018 sind Jenna Dewan (43) und Steve Kazee (48) ein Paar. Vor knapp vier Jahren kam ihr Sohn Callum (3) zur Welt. Aktuell erwarten die Schauspielerin und ihr Liebster das zweite gemeinsame Kind. An ihrem Liebesglück lassen die beiden nun auch die ganze Welt teilhaben. Jenna und Steve tauschen einige leidenschaftliche Küsse in der Öffentlichkeit aus!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die beiden gemeinsam in der Nähe eines Parks in Los Angeles unterwegs. Glücklich halten sie sich in den Armen, während sie verliebt ein paar leidenschaftliche Küsse austauschen. Ihre Babykugel versteckt die "Step Up"-Darstellerin unter einem lockeren Pullover. Dazu kombiniert sie eine Jeans und stylishe Sneaker.

Jenna und Steve sind seit fast vier Jahren miteinander verlobt. Wann die beiden vor den Traualtar treten wollen, steht jedoch noch nicht fest. In einem Interview mit E! News hatte die Tänzerin erklärt, dass sie und ihr Liebster sich mit einer Hochzeit Zeit lassen wollen.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan, 2023

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan, 2023

