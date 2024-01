Nachwuchs Nummer drei: Jenna Dewan ist wieder schwanger!

Jenna Dewan (43) ist überglücklich! Die Schauspielerin ist bereits Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (43) durfte sie 2013 eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. 2020 bekam Everly (10) dann einen kleinen Bruder. Jenna wurde von ihrem neuen Partner Steve Kazee (48) schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Damit war die Familienplanung der beiden aber offenbar noch nicht abgeschlossen: Jenna erwartet wieder Nachwuchs!

In einem Instagram-Video filmte die 43-Jährige ihren Liebsten beim Singen und Gitarrespielen. Danach schwenkt sie die Kamera zu sich in die Badewanne und lässt dabei freien Blick auf ihren Bauch – der bereits deutlich gewölbt ist. "Glaubt ihr, wenn ich Steve dazu bringe, mir jede Nacht ein Ständchen zu singen, wird das Baby seine Stimme bekommen?", scherzte Jenna in der Bildunterschrift und bestätigte damit ihre Schwangerschaft.

In einem Interview mit Romper gab Jenna sogar schon erste Details preis. Sie verriet unter anderem, dass sie während der Dreharbeiten von "The Rookie" bereits von ihrem weiteren Babyglück gewusst habe. "Es macht wirklich Spaß und es ist einfach... es läuft. Ich denke, das trägt zu einem großen Teil dazu bei, dass es für mich einfach ist, schwanger zu arbeiten", schwärmte sie. Sie sei am Set lediglich etwas müder.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Kinder Everly und Callum im August 2021

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Babybauch

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

