Trotz Coming-out: Phillip Schofields Frau trennt sich nicht

Es gibt bewegende Gründe dafür. Vor rund vier Jahren wagte Phillip Schofield einen mutigen Schritt: Live im Fernsehen outete sich der "This Morning"-Moderator als homosexuell. Sein Geheimnis hatte er lange Zeit mit sich herumgetragen – auch seine Frau und seine Kinder hatten davon nichts gewusst. Zu einem Ehe-Aus hat das bislang allerdings nicht geführt. Und tatsächlich möchte Phillips Frau Stephanie sich auch gar nicht von ihm scheiden lassen!

"Was auch immer Phillip hinter Stephs Rücken getan hat, sie liebt ihn immer noch", erklärt ein Insider gegenüber OK!. Auch wenn der TV-Star eine Affäre mit seinem Kollegen gehabt hatte, unterstützt Stephanie ihn weiterhin emotional. "Sie hat sich nicht von ihm scheiden lassen, weil sie nicht will, dass er noch weiter in einen Abgrund fällt", führt die Quelle weiter aus. Die beiden würden sich noch immer sehr lieben, wenn auch nur platonisch.

Auch Phillip ist offenbar nicht bereit, seine Ehe aufzugeben. "Ich hatte eine wunderbare Ehe – ich habe eine wunderbare Ehe – auch wenn sie im Moment nicht brillant ist, mit einer unglaublich unterstützenden Frau und zwei wunderbaren Kindern", erklärte er vor einiger Zeit in einem BBC-Interview.

