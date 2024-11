Phillip Schofield erstmals nach Tod seiner Mutter gesichtet

Phillip Schofield verkündete vor wenigen Wochen den Tod seiner Mutter Pat. Seitdem wurde der Fernsehmoderator nicht öffentlich gesehen – bis jetzt. Der ehemalige Star von "This Morning" wurde am Donnerstag mit einem Freund nach einem gemeinsamen Abendessen in London gesichtet. Auf neuen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind die beiden beim Verlassen eines Lokals in der britischen Hauptstadt zu erkennen. Der Moderator wirkt auf den Fotos den Umständen entsprechend recht entspannt und scheint mit seiner Begleitung in ein interessantes Gespräch vertieft zu sein.

Die traurige Nachricht über das Ableben seiner Mutter gab Philip in einer rührenden Instagram-Story am 14. Oktober dieses Jahres bekannt. Der Brite erklärte im Netz, dass er die vergangenen drei Tage bei seiner Mutter war und sie bis zum Schluss begleitete. Zu einem bewegenden Foto, das den 62-Jährigen mit seiner Mutter zeigte, schrieb er: "Heute um 15 Uhr und nach einem herzzerreißenden Wochenende entschied sich meine wunderbare Mutter, zu ihrem geliebten Brian zu gehen."

Für Phillip waren die vergangenen Wochen sehr nervenaufreibend. So musste er nicht nur Abschied von seiner Mama nehmen, sondern entschied sich auch, seine TV-Karriere zu beenden. Dies äußerte er in der aktuellen Staffel der beliebten Abenteuershow "Cast Away", wo er zehn Tage lang auf einer einsamen Insel überleben musste. Die Zeit vor Ort brachte ihn zum Sinnieren über seine berufliche Laufbahn im Showbusiness – wobei er einige seiner Ex-Kollegen in sehr schlechter Erinnerung hatte und bemerkte, wie unzufrieden er eigentlich sei. Am Lagerfeuer fasste er dann den Entschluss: "Ich will das nicht mehr machen."

Instagram / schofe Phillip Schofield und seine Mutter Pat

Getty Images Phillip Schofield, 2022