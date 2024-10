Phillip Schofield verkündet TV-Rückzug nach Wutausbruch

Phillip Schofield zeigt in der aktuellen Staffel der Abenteuershow "Cast Away", wie er zehn Tage lang auf einer einsamen Insel überleben kann. Der ehemalige Co-Moderator von "This Morning" lässt während dieser Zeit seine Tage im Showbusiness Revue passieren – wobei einige seiner Ex-Kollegen nicht wirklich gut wegkommen. Ohne Namen zu nennen, behauptet er, sein ehemaliges Team habe ihn "vor den Bus geworfen", erwähnt sogar "drei Arschlöcher". Schließlich fasst er alleine am Lagerfeuer sitzend einen Entschluss. "Ich will das nicht mehr machen", erklärt der BBC-Star und verkündet damit das Ende seiner TV-Karriere.

Seine Entscheidung scheint sicher: "Wenn ich in das Boot steige und von hier wegfahre, werde ich wissen, dass ich mein Bestes getan und meinen Teil gesagt habe. Jeder, der darüber verbittert ist, kann sich ehrlich gesagt verpissen, denn das ist mir scheißegal – ich höre auf!" Hinter dem 62-Jährigen liegt eine turbulente Zeit. 2020 ging er mit einem lang gehüteten Geheimnis an die Öffentlichkeit: Der Brite outete sich vor laufender Kamera als homosexuell – ein wichtiger Schritt für ihn. Als dann enthüllt wurde, dass er über mehrere Jahre eine Affäre mit einem jüngeren Mitarbeiter hatte, musste der Moderator das TV-Magazin schließlich verlassen. Dieser Schmerz scheint noch tief zu sitzen: "Sie haben mir so ziemlich alles genommen. Meinen Ruf, meine Würde, mein Erbe, einfach alles", wettert er weiter vor sich hin.

Bereits in der ersten Folge des Reality-Formats machte der Familienvater öffentlich, dass ihn die Ereignisse nach wie vor belasten würden. "In den vergangenen 18 Monaten ist mein Leben völlig aus den Fugen geraten. Ich habe mich von der Außenwelt abgeschottet", gestand Phillip. Lediglich durch die Unterstützung seiner Familie – vor allem von seiner Tochter Molly – habe er zurück ins Leben gefunden. "Manche Familien können sich anpassen, manche nicht. Ohne sie wäre ich nicht hier. Ich habe immer noch die Liebe meiner Familie. Die hat nie nachgelassen", betont er in "Cast Away".

@markmilanthepaparazziman / MEGA Moderator Phillip Schofield 2020

Getty Images Phillip Schofield mit seiner Frau Stephanie und ihren Töchtern Ruby und Molly

