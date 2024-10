TV-Moderator Phillip Schofield trauert um seine Mutter Pat

Phillip Schofield, der bekannte britische Fernsehmoderator, trauert um seine Mutter Pat. Die traurige Nachricht verkündete er in einer emotionalen Instagram-Story. Er teilte mit, dass Pat friedlich verstorben sei. Phillip erklärte, dass er und seine Familie die letzten drei Tage bei ihr verbracht haben, um ihr Liebe und Unterstützung zu schenken. Zu einem niedlichen Foto, das ihn Hand in Hand mit seiner Mama zeigt, schreibt er: "Heute um 15 Uhr und nach einem herzzerreißenden Wochenende entschied sich meine wunderbare Mutter, zu ihrem geliebten Brian zu gehen."

Philip teilt zahlreiche süße Schnappschüsse seiner Mutter – beispielsweise bei einer Show in der Royal Albert Hall, beim Posieren vor einem Sonnenaufgang oder beim Wandern. "Sie war ruhig, friedlich, schön und würdevoll. Ich werde immer stolz und privilegiert sein, dass sie meine Mutter war. Ich liebe dich, Mama, für immer", widmet er seiner Mama liebevolle Worte. Zudem bedankte er sich bei dem medizinischen Personal, das die Familie begleitete.

Erst vor wenigen Wochen verkündete der 62-Jährige seinen Rückzug aus dem Fernsehen. In der Abenteuershow "Cast Away" stellte er sich einer Survival-Challenge. Als er alleine am Lagerfeuer saß, fasste er einen drastischen Entschluss: "Ich will das nicht mehr machen." Zuvor hatte er sich über einige seiner ehemaligen Kollegen ausgelassen und drei sogar als "Arschlöcher" bezeichnet.

Instagram / schofe Phillip Schofields Mutter Pat

Getty Images Phillip Schofield, 2022