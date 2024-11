Phillip Schofield verstreut Mamas Asche bei Sonnenuntergang

Vor wenigen Wochen musste Phillip Schofield sich von seiner Mutter Patricia, genannt "Pat", verabschieden. Bei Instagram postete der Moderator nun das Bild eines, vom Sonnenuntergang in Orange getauchten, Strandes. "Wenn Newquay an dem Tag, an dem ich die verbundene und wiedervereinte Asche meiner Mutter und meines Vaters verstreue, einen spektakulären Sonnenuntergang zeigt", schrieb Phillip zu der eindrucksvollen Aufnahme. Offenbar suchte er sich für den Moment, in dem er die Asche seiner Eltern der Natur zurückgab, einen besonderen Moment aus. Nur wenige Tage zuvor fand die Beerdigung statt – Anfang November wurde der Brite bei der Beisetzung in Newquay, Cornwell, gesichtet, als er den Sarg seiner Mama trug.

Den Verlust seiner Mutter machte Phillip Mitte Oktober öffentlich. Er meldete sich mit der traurigen Nachricht im Netz zu Wort und erzählte, dass er, gemeinsam mit seiner Familie, die drei Tage vor ihrem Tod an ihrer Seite verbracht habe. Schließlich sei sie friedlich eingeschlafen. "Heute um 15 Uhr und nach einem herzzerreißenden Wochenende entschied sich meine wunderbare Mutter, zu ihrem geliebten Brian zu gehen", schrieb der BBC-Star zu einem Foto, das ihn Arm in Arm mit seiner Mama zeigte. Phillips Vater Brian verstarb bereits 2008 mit 72 Jahren an einem Herzinfarkt.

Der Familienzusammenhalt bei den Schofields ist offenbar groß. Über Phillips Beziehung zu seiner Mutter sagte ein Freund nach ihrem Tod zu The Sun: "Phil hat seine wunderbare Mutter, mit der er bis zum Schluss zusammen war, abgöttisch geliebt [...]." Vor allem Mama Pat unterstütze ihren Sohn offenbar immer. Und das wohl auch, als er im Februar 2020 den mutigen Schritt wagte, sich in der Öffentlichkeit als homosexuell zu outen. Und Phillip war sich sicher, dass Papa Brian ebenfalls hinter im gestanden hätte. Im Podcast "How To Wow" erzählte er, dass seine Mutter ihm das versicherte: "Glücklicherweise hat sie gesagt: 'Ja, er würde dich für sehr mutig halten und er würde immer stolz auf dich sein'."

Getty Images Phillip Schofield, 2022

Instagram / schofe Phillip Schofield und seine Mutter Pat