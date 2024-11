BBC-Star Phillip Schofield trug den Sarg seiner Mutter (†)

Der ehemalige "This Morning"-Moderator Phillip Schofield begleitete nach den Berichten von The Mirror vor kurzem seine Mutter Patricia auf ihrem letzten Weg und trug mit drei weiteren Männern ihren Sarg. Die Beerdigung fand in der St. Michaels Kirche in Newquay, Cornwall, statt. An seiner Seite waren seine Ex-Frau Stephanie Lowe und die gemeinsamen Töchter Molly und Ruby. Die gesamte Familie kam zusammen, um Abschied zu nehmen und Phillip, der auch seinen Hund mit zur Zeremonie gebracht hatte, erhielt viel Unterstützung von seinen Liebsten.

Den Tod seiner Mutter hatte Phillip Mitte Oktober auf Instagram bekannt gegeben. "Heute um 15 Uhr und nach einem herzzerreißenden Wochenende entschied sich meine wunderbare Mutter, zu ihrem geliebten Brian zu gehen", schrieb er in seiner Instagram-Story und teilte zudem zahlreiche Schnappschüsse von Pat. Die alte Dame war in den letzten Tagen von ihrer Familie umgeben.

Erst vor wenigen Monaten verkündete Phillip nach einem Wutausbruch bei der Abenteuershow "Cast Away", bei der man zehn Tage lang auf einer Insel überleben muss, das Ende seiner TV-Karriere. Ohne Namen zu nennen, behauptet er, sein ehemaliges Team habe ihn "vor den Bus geworfen", erwähnt sogar "drei Arschlöcher". Schließlich fasste er alleine am Lagerfeuer sitzend einen Entschluss. "Ich will das nicht mehr machen", erklärte der BBC-Star.

Instagram / schofe Phillip Schofields Mutter Pat

Getty Images Phillip Schofield, 2022

