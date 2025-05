Startschuss für 29. "Schloss Einstein"-Staffel ist gefallen

Die Dreharbeiten zur 29. Staffel der beliebten Serie Schloss Einstein haben begonnen und versprechen erneut spannende Geschichten um das Erwachsenwerden. Die neuen Folgen, die bis Ende Oktober produziert werden, drehen sich um zentrale Themen wie Glück, Zweifel und das Überwinden von Ängsten, wie aus dem Presseportal hervorgeht. Insgesamt 26 Episoden sollen im Frühjahr 2026 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player und der ARD Mediathek ausgestrahlt werden. Die Fernsehsendung beleuchtet den Internatsalltag mit Einfühlungsvermögen und greift Themen wie Prüfungsstress, Zugehörigkeitswünsche und Zukunftssorgen auf.

Die Serie bringt auch frischen Wind ins Internat: Figuren wie Jonas Seeger, gespielt von Luis Tielmann, oder Ánh Thi Walter, dargestellt von Ha My Anna Tran, mischen das Geschehen auf. Jonas steht mit Humor und Charme seinen neuen Freunden zur Seite, während Ánh Thi durch ihre hilfsbereite Natur schnell das Herz ihrer Mitschüler gewinnt. Ein weiteres Highlight ist das Wiederaufleben der Band "Rocket Science" durch Isabella Jones, die mit neuem Mut an ihrer Musikkarriere arbeitet. Auch Suki Ludwig, gespielt von Alva Müllenberg, lernt durch ihre außergewöhnlichen sozialen Fähigkeiten, sich in das Internatsleben einzufügen. Das Casting für diese und andere Rollen war ein voller Erfolg: 3.000 Bewerbungen gingen ein.

Ein Blick zurück zeigt, dass "Schloss Einstein" schon in der Vergangenheit Karrieren angestoßen hat. Ein prominentes Beispiel dafür ist Florian Wünsche (33), der als Jugendlicher durch die Serie bekannt wurde und seitdem in Serien wie Verbotene Liebe oder "SOKO Stuttgart" mitwirkte. Hält er heute noch Kontakt zu ehemaligen Serienkollegen? "Es gibt ein paar Leute, die trifft man immer wieder, aber [Kontakt] zu den Darsteller-Kollegen [habe ich] so jetzt nicht mehr", verriet er im Gespräch mit Promiflash.

