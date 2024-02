Fans sauer: Schwangere Christina Hänni färbt sich die Haare

Ärger für Luca Hänni (29) und seine Christina (33). Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Let's Dance verliebten sich der DSDS-Star und die Profitänzerin. Kurz vor Weihnachten hat das Paar bekannt gegeben: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Die Eheleute sind voller Freude und legen besonderes Augenmerk auf die Gesundheit ihres heranwachsenden Babys. Doch nun sehen sie sich mit Vorwürfen konfrontiert: Christinas Friseurbesuch verärgert die Fans!

Auf Instagram teilt die Tänzerin ein Video von sich beim Friseur. Christina scheint die Sorgen ihrer Fans bereits erwartet zu haben und stellt klar: "Ich bin beim Fachmann und hab mich vorher informiert, was in der Schwangerschaft unschädlich ist." Aber diese Meinung teilt wohl nicht jeder. Einige Fans sind sich in den Kommentaren einig: "Färben in der Schwangerschaft... Ein No-Go!"

Doch nicht jeder ihrer Fans beteiligt sich an dem Shitstorm gegen die werdende Mutter – einige halten treu zu ihr. "Christina, tu einfach, was du für richtig hältst", schreibt ein User. Ein weiterer findet: "Diese Ökotussis nerven doch echt hier..."

