So süß umsorgt Luca Hänni seine schwangere Frau Christina!

Luca Hänni (29) tut alles für seine Frau! Der Sänger hatte in der 13. Staffel von Let's Dance seine spätere Frau Christina (33) kennen und lieben gelernt. Im Sommer 2023 gaben sich die Turteltauben schließlich ganz romantisch das Jawort. Nur wenige Monate später kam dann schon die nächste Überraschung: Das Paar erwartet ein Baby! Im Promiflash-Interview schwärmt die werdende Mama nun von Luca.

"Was er bei uns zu Hause übernommen hat, ist Kochen. Er kocht jetzt immer für mich", plaudert die Profitänzerin im Gespräch mit Promiflash auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" aus. Luca und Christina würden auf gute Nährstoffe für ihren Nachwuchs achten, sodass es ihm an nichts fehlt. Deswegen nehme vor allem der DSDS-Star in der Küche das Zepter in die Hand. "Ich glaube, wenn ich ihn nicht hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich von Müsli und Spaghetti ernähren", scherzt Christina.

Wissen die werdenden Eltern schon das Geschlecht ihres Babys? Auch wenn das mit Sicherheit eine der meistgestelltesten Fragen auf Instagram ist, könne die 33-Jährige nicht verraten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird: Christina wisse es selbst nicht. Eine Gender-Reveal-Party werde es auch nicht geben. "Ich habe das Gefühl, das macht man eher für andere als für sich selbst", begründete sie ihre Entscheidung. Das Ehepaar wolle solch private Infos erst mal für sich behalten.

Christina Hänni, Profitänzerin

Christina Hänni, Profitänzerin

Luca und Christina Hänni

