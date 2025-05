Luca & Christina Hänni legen längere Podcast-Auszeit ein

Luca (30) und Christina Hänni (35) verabschieden sich in eine längere Auszeit: In der aktuellen Folge ihres Podcasts verkündeten sie, dass der gemeinsame Podcast ganze dreieinhalb Monate pausieren wird. Die Tänzerin und der Sänger, die seit März 2024 mit "Don’t worry, be Hänni" wöchentlich Einblicke in ihr Leben geben, wollen die Sommermonate nutzen, um Kraft zu tanken und ihrem Format ein frisches Update zu verpassen. Christina rief ihre Fans zudem dazu auf, Ideen und Wünsche für zukünftige Podcast-Folgen beizusteuern.

Bevor es in den lang ersehnten Familienurlaub geht, stehen für das Paar jedoch noch zwei beruflich aufregende Wochen bevor. Luca wird beim Finale des Eurovision Song Contests in Basel auf der Bühne stehen – ein Highlight für den 30-Jährigen, der 2019 mit seinem Hit "She Got Me" den vierten Platz beim Wettbewerb belegte. Christina hingegen bleibt beruflich bedingt in Deutschland. Die Profitänzerin tritt in Köln beim Halbfinale von Let’s Dance auf und wird auch in der finalen Show zu sehen sein. Direkt im Anschluss nimmt sie an der Profi-Challenge der beliebten Tanzshow teil.

Christina verkündete jüngst, dass sie eine Social-Media-Auszeit einlegen wolle. Als Grund nannte sie den öffentlichen Druck, der auf ihren Schultern laste. Von ihrem Podcast produzierten Christina und Luca bereits 51 Folgen, Pausen gab es bisher selten. Selbst als die Tochter des Paares im Juni 2024 geboren wurde, sprachen sie darüber in ihrem Podcast.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

Anzeige Anzeige