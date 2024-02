Prinz Harrys UK-Besuch: Meghan fühlt sich ausgeschlossen!

Sie ist unglücklich über den Verlauf der Dinge! Das britische Königshaus ist derzeit in großer Sorge: Bei König Charles III. (75) wurde Krebs diagnostiziert. Nach der Veröffentlichung der Krankheit ließ sein Sohn Prinz Harry (39) alles stehen und liegen, um seinen Vater zu besuchen. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) blieb derweil mit ihren beiden gemeinsamen Kindern in den USA. Doch dass Harry die Reise ohne seine Liebste angetreten hat, soll Meghan sehr belasten!

Wie eine Quelle gegenüber Closer berichtet, soll der Herzog von Sussex nicht gewollt haben, dass seine Frau ihn nach Großbritannien begleitet: "Dieses Mal bestand er darauf, alleine zu reisen, da er einfach Zeit mit seinem Vater verbringen wollte, ohne unnötigen Stress zu verursachen. Meghan verstand das natürlich, fühlte sich aber in dieser Situation sehr ausgeschlossen." Die gesundheitliche Situation von Harrys Vater soll demnach auch Auswirkungen auf seine Ehe haben. "Sie befinden sich beide in einer sehr schwierigen Situation. Während Meghan versucht, Harry zu unterstützen, verhält er sich sehr distanziert, was sehr beunruhigend ist", erklärt der Informant weiter.

Der Besuch in seiner Heimat war allerdings nur von kurzer Dauer: Schon nach 25 Stunden reiste der Bruder von Prinz William (41) wieder ab. Auf dem Rückflug soll Harry aber einen gut gelaunten Eindruck gemacht haben: Wie People berichtet, unterhielt er sich angeregt mit dem Bordpersonal und den anderen Fluggästen.

