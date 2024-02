Bizarr? Abbey Clancy wurde angeblich von UFOs verfolgt!

Sie hatte eine Begegnung der etwas anderen Art! Abbey Clancy (38) und Peter Crouch (43) hatten vor rund dreizehn Jahren den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Seit einiger Zeit haben der Ex-Fußballer und seine Liebste auch einen gemeinsamen Podcast, in dem sie über alle möglichen Dinge sprechen. Zuletzt kam jedoch ein außergewöhnliches Thema auf den Tisch: Abbey denkt, sie wurde von Außerirdischen verfolgt!

In dem Podcast "The Therapy Crouch" erzählt die Ex-Spielerfrau von ihrer übernatürlichen Begegnung. Während das Model mit dem Auto fuhr, entdeckte es plötzlich etwas am Himmel: "Es war vor der Dämmerung, es gab kein natürliches helles Licht und die Straßenbeleuchtung war noch nicht eingeschaltet. Über meinem Auto waren drei längliche Lichter – weiße Lichter – zu sehen." Für diese Lichter habe es jedoch keinen natürlichen Ursprung gegeben. "Sie kamen dicht aneinander heran und bewegten sich am Auto entlang, und dann flogen sie alle drei in drei verschiedene Richtungen", erklärt Abbey weiter. Nun wolle sie einen UFO-Experten zurate ziehen.

Dass der einstige Nationalspieler und seine Ehefrau in dem Podcast munter über alles Mögliche plaudern und sich dabei für kein Thema zu schade sind, stellten sie bereits öfter unter Beweis. So machten die Turteltauben auch schon ihr Sexleben zum Thema. Wie die vierfache Mutter zuletzt erzählte, sei sie im Alltag eine ganz andere Person als beim Liebesspiel: "Eine Lady auf der Straße, ein Freak im Bett."

Abbey Clancy, Model

Abbey Clancy, Model

Abbey Clancy, Model, mit Ehemann Peter Crouch

