Abbey und Peter Crouchs Tochter musste im Urlaub in Klinik!

Für Abbey (37) und Peter Crouch (42) war das ein großer Schock! Der ehemalige englische Fußballspieler und seine Frau sind seit zwölf Jahren verheiratet. Mittlerweile sind die Moderatorin und ihr Mann glückliche Vierfacheltern. Mit ihren Sprösslingen wird es dem Paar definitiv nicht langweilig – doch auch einige Momente der Sorge müssen sie verkraften: Abbey und Peters älteste Tochter Sophia musste während ihres Urlaubs in ein Krankenhaus gebracht werden!

In ihrem Podcast "The Therapy Crouch" sprachen der Ex-Kicker und seine Liebste über ihren vergangenen Urlaub in Portugal, in dem sie alles andere als entspannen konnten: Ihr zwölfjähriges Mädchen litt an Meningitis – ihre Hirn- und Rückenmarkshäute hatten sich entzündet. Deshalb entschloss sich das Paar, Sophia an einem Sonntag um ein Uhr nachts in das nächste Krankenhaus zu bringen. "Das war das Schlimmste, was passieren konnte. In einem fremden Krankenhaus zu sein, mit Sprachbarrieren, Wörtern wie Meningitis, Lumbalpunktionen, Gehirnscan...", erinnerte sich die Mutter zurück.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, fing ihr dreijähriger Sohn Jack zurück in ihrer Unterkunft auch noch zu Husten an. "Als er anfing zu husten, hatten wir das Gefühl, dass wir auch ihn [ins Krankenhaus] bringen mussten", erklärte der einstige Fußballer. "Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst", gab die 37-Jährige zu. Mittlerweile seien aber wieder alle wohlauf.

