Streit? Abbey Clancy wünscht sich ein Kind, ihr Peter nicht

Abbey Clancy (38) und Peter Crouch (43) sind stolze Eltern von vier gemeinsamen Kindern. In ihrem Podcast "Therapy Crouch" offenbart das britische Model jetzt, dass es sich noch weiteren Nachwuchs wünscht: "Ich sehne mich im Moment nach einem Baby. Ich würde definitiv noch ein Baby bekommen. Ich bin jetzt wahrscheinlich zu alt. [...] Ich glaube, die Kinder würden ein Baby lieben." Ihr Liebster ist von der Idee eines fünften Kindes jedoch alles andere als begeistert. "Es gibt absolut keine Möglichkeit... Ich weiß nicht, was mit dir los ist", wirft Peter ein. Ob sich die beiden in diesem Thema noch einigen können?

In der Podcast-Folge betonen die Beauty und der ehemalige Fußballspieler auch, wie sehr sie das Elternsein lieben. "Das Beste daran, Eltern zu sein, ist, dieses Leben zu erschaffen und sie auf die Welt zu bringen und zu sehen, wie ihre verschiedenen Persönlichkeiten aufblühen. Es ist bedingungslose Liebe", schwärmt Abbey. Der Meinung ist auch ihr Liebster: Peter liebt es, "zu sehen, was aus ihnen werden wird."

2006 hatten sich Abbey und Peter in einer Bar kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später verlobten sich die beiden, 2011 gaben sie sich schließlich das Jawort. In den darauffolgenden Jahren durften sie ihre zwei Töchter Sophia und Liberty und Sohnemann Johnny auf der Welt begrüßen – zuletzt erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. "Unser schöner Junge wurde am 3. Juni geboren. Mutter und Baby Divock Samrat Crouch geht es gut", verkündete Peter 2019 stolz auf X. Bei dem Namen handelte es sich jedoch um einen Witz, wie der Sportler später aufklärte – eigentlich heißt der Kleine nämlich Jack: "Abbey war leider gegen Divock Samrat."

