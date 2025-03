Abbey Clancy verrät das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe

Das britische Model Abbey Clancy (39) und der ehemalige Fußballstar Peter Crouch (44) haben es geschafft, ihre Ehe auch nach 13 Jahren harmonisch zu gestalten. Abbey, die den Sportler im Jahr 2011 heiratete, erklärte kürzlich in einem Interview, dass das Geheimnis ihrer Beziehung im "gemeinsamen Wachsen" und im "Gleichklang" liege. Das Paar teilt nicht nur vier Kinder – Sophia, Liberty, Johnny und Jack –, sondern auch viele übereinstimmende Interessen. "Manchmal blicken wir auf unsere Hochzeit zurück und denken uns: 'Wer waren wir damals?'", verriet Abbey gegenüber The Mirror. "Aber heute lachen wir über dieselben Dinge und sind wirklich glücklich."

Die beiden scheinen nicht nur als Eltern, sondern auch als Paar perfekt aufeinander abgestimmt zu sein. Gemeinsam haben sie sogar einen erfolgreichen Podcast, "The Therapy Crouch", der größtenteils zu Hause aufgenommen wird und eher wie ein Familiengespräch als wie Arbeit klingt. Auch in der Erziehung verfolgen Abbey und Peter einen klaren Ansatz: Zum Wohl ihrer Kinder führten sie an Weihnachten ein Handy- und iPad-Verbot ein, das sie bis heute konsequent beibehalten. "Wir haben bewusst entschieden, diese Geräte aus dem Alltag zu streichen, und es funktioniert wirklich gut", so Peter im Podcast. Auch Zeit füreinander bleibt den beiden – besonders abends, wenn die Kinder im Bett sind.

Das Ehepaar hat auch in all den Jahren lustige und peinliche Momente erlebt – dies beweist eine Anekdote, die Abbey kürzlich über einen misslungenen Valentinstag teilte. Voller Vorfreude trug sie eine verführerische Kreation von "Agent Provocateur" unter einem Mantel, da sie eine romantische Hotelübernachtung erwartete. Doch zu ihrer Überraschung hatte Peter einen privaten Koch engagiert, der den Abend im gemeinsamen Zuhause mit ihnen verbrachte. So behielt das Model den ganzen Abend ihren Mantel an und tauschte ihn erst nach dem Essen gegen ein gemütliches Outfit. Seit diesem Vorfall schenkt Peter seiner Frau jedes Jahr einen eleganten Burberry-Mantel, um sie an diesen skurrilen Abend zu erinnern.

Getty Images Abbey Clancy mit ihrem Ehemann Peter Crouch

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und Peter Crouch mit ihren vier Kindern

