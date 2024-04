Abbey Clancy hat mit Gesundheitsangststörung zu kämpfen

Abbey Clancy (38) spricht offen über ein schweres Thema. Im Interview mit Daily Mail verrät das britische Model, dass es unter einer Gesundheitsangststörung leide. Sie recherchiere oft Symptome und steigere sich in Vermutungen rein. So sei sie einmal zum Arzt gegangen, da sie dachte, Multiple Sklerose zu haben. Dabei habe sie nur zu enge Jeans getragen, in der sich ihre Beine taub anfühlten. "Manchmal erschrecke ich mich selbst mit Selbstdiagnosen, was ich niemandem empfehlen würde. Aber das ist etwas, woran ich gearbeitet habe. Ich habe es mit Hypnotherapie versucht, und es funktioniert tatsächlich", erklärt die TV-Bekanntheit.

Die Behandlung helfe der 38-Jährigen enorm: "Man muss nur seinen Denkprozess ändern. Ich katastrophisiere alles. Ich bin einfach ein großer Sorgenmacher." Die Hypnotherapie funktioniere bei ihr zwar, doch erfordere Übung. In ihrem neuen Podcast "Exhibit A" wolle sie über ihren Umgang mit der Angst sprechen, um anderen Leuten, die mit solchen Gedanken zu kämpfen haben, zu helfen. Sie plane auch Ärzte einzuladen, die Tipps und Methoden für die Angststörung geben können.

Mit ihren Problemen ist Abbey aber nicht allein – ihr Mann Peter Crouch (43) steht ihr immer zur Seite. Sie und der einstige Fußballspieler sind bereits seit fast 20 Jahren zusammen. Im Jahr 2011 gaben sich die beiden das Jawort, kurz nachdem ihre erste Tochter Sophia Ruby das Licht der Welt erblickt hatte. Mittlerweile haben sie drei weitere Kids: Liberty Rose (8), Johnny (5) und Jack (4). Die Familienplanung scheint aber noch nicht ganz abgeschlossen zu sein: Abbey hätte nämlich gerne noch ein Kind – Peter allerdings nicht, wie er in seinem Podcast "The Therapy Crouch" deutlich machte.

Getty Images Abbey Clancy, Model, mit Ehemann Peter Crouch

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und Peter Crouch mit ihren vier Kindern

