Bei Krankheit: Abbey Clancy bezeichnet Ehemann als "nutzlos"

Abbey Clancy (39) machte ihrem Ehemann Peter Crouch (44) eine liebevolle, aber deutliche Ansage. Das britische Model verriet im Gespräch mit Mirror, dass sie normalerweise keine Auszeiten von ihrem Mann braucht – außer, wenn sie krank ist. "Dann ist er völlig nutzlos", scherzte sie über den ehemaligen Fußballspieler und erklärte, dass Peter kein besonders guter Krankenpfleger sei. Während des Interviews bestätigte sie außerdem, dass sie sich trotz ihrer Offenheit im gemeinsamen Podcast "The Therapy Crouch" manchmal Sorgen macht, zu viel über private Themen wie ihr Sexleben preiszugeben.

Neben ihrer Transparenz über intime Details geben Abbey und Peter in ihrem Podcast auch Einblicke in ihren Familienalltag. Mit ihren vier Kindern haben sie zum Beispiel klare Regeln aufgestellt, die für ein harmonisches Zusammenleben sorgen sollen. Für Weihnachten wurde beispielsweise ein striktes Verbot für iPads und Smartphones verhängt – ein Schritt, den Peter als sehr erfolgreich beschrieb. "Das hat wirklich für eine positivere Einstellung bei uns allen gesorgt", erklärte er in einer Folge von "The Therapy Crouch". Auch gemeinsame Zeit am Abend, nachdem die Kinder im Bett sind, sei für die beiden ein wichtiges Ritual, um ihre Beziehung zu stärken.

Abbey, die während ihrer Beziehung schon viele humorvolle und ungewöhnliche Situationen erlebte, erinnert sich besonders an einen kuriosen Valentinstag zurück. Damals hatte sie in aufreizender Dessous-Kleidung auf einen romantischen Hotelaufenthalt mit Peter gehofft, doch ihr Mann hatte stattdessen ein Candle-Light-Dinner daheim mit einem privaten Koch geplant. Abbey erzählte, dass sie vor dem Koch nur mit einem Mantel bekleidet am Tisch saß und sich weigerte, diesen auszuziehen. "Es war so unangenehm", blickte sie lachend zurück. Dieses Missverständnis führte dazu, dass Peter ihr seitdem jährlich zum Valentinstag einen hochwertigen Mantel schenkt. Ihre humorvolle Art im Umgang miteinander scheint ein wichtiges Rezept für ihre langjährige Liebe zu sein.

Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und Peter Crouch mit ihren vier Kindern

Getty Images Abbey Clancy und Peter Crouch im März 2018

