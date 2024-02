Trailer verrät: So spannend wird "Make Love, Fake Love"

Der Trailer verspricht so einiges! Bald ist es wieder so weit. Eine neue Staffel Make Love, Fake Love steht in den Startlöchern. In der zweiten Staffel der Datingshow sucht Antonia Hemmer (23) nach der großen Liebe. Doch nicht alle Kandidaten meinen es ernst mit ihr – unter den Single-Männern befinden sich auch Vergebene. Ein erster Teaser zeigt nun, wie aufregend die Show wirklich wird!

Auf Instagram postet RTL einen Trailer zur neuen Staffel. Und der hat es in sich: Antonia vergießt bittere Tränen und fleht ihre Verehrer an, sie nicht zu enttäuschen. Außerdem können die Fans einen ersten Blick auf die heißen Singles werfen – ebenso wie auf die Partner der Vergebenen. Und damit nicht genug – die Ex von Patrick Romer (28) geht bei ihren Kandidaten ganz schön auf Angriff: Es wird geküsst und gefummelt, was das Zeug hält.

Die Beauty hat auch schon genaue Vorstellungen davon, wie ihr zukünftiger Partner sein soll: "Er muss loyal und respektvoll sein, aber natürlich auch Humor und Intelligenz mitbringen – vor allem auf sozialer Ebene", verriet sie in einem früheren Interview mit RTL. Ein Mann ohne Ziele käme für sie dagegen nicht infrage.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Januar 2023

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de