"Das bißchen Haushalt"-Sängerin Johanna von Koczian ist tot

Große Trauer um Johanna von Koczian! Die gebürtige Berlinerin begann bereits in den 1950er-Jahren, sich einen Namen als Schauspielerin zu machen und stand bis 2013 vor der Kamera. Sie war unter anderem in mehreren Tatort-Filmen oder Das Traumschiff zu sehen. Doch auch als Sängerin feierte sie große Erfolge. Für das Lied "Das bißchen Haushalt" ist sie bis heute berühmt. Nun wird allerdings bekannt: Johanna ist tot.

Die TV-Darstellerin soll am Dienstag in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen sein, wie ihre ehemalige Agentin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Weitere Details zu ihrem Tod sind bislang nicht bekannt. Johanna wurde 90 Jahre alt. In den vergangenen Jahren hatte sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Mit "Das bißchen Haushalt" hatte Johanna in den Siebzigerjahren ein wichtiges Thema angesprochen. Damals war die weibliche Emanzipation nicht sehr verbreitet – sie konfrontierte damit die Männer, die ihre Frauen oft mit dem Haushalt alleine ließen. Die Schriftstellerin performte das Lied sogar in der ZDF-Hitparade.

ActionPress Johanna von Koczian, Sängerin

ActionPress Mario Lanza und Johanna von Koczian in "Serenade einer großen Liebe"

ActionPress Johanna von Koczian, Musikerin

