Inmitten der Kritik: Prinz Harry und Meghan genießen Date

Sie genießen die Zeit zu zweit. Aktuell sorgen Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) mal wieder mächtig für Furore: Obwohl das Ehepaar vor vier Jahren seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte, schmückt es sich auf seiner neusten Webseite mit seinen royalen Titeln sowie seinem Wappen. Von den Fans des britischen Königshauses hagelt es heftige Kritik. Doch der Sohn von König Charles III. (75) und seine Frau lassen sich davon nicht beirren: Stattdessen genießen Harry und Meghan ein romantisches Dinner!

Aktuell befinden sich der Rotschopf und seine Frau wegen einer Vorabfeier für die Invictus Games in Vancouver – auch dort ließen sie es sich nicht nehmen, den diesjährigen Valentinstag zu feiern. Das zeigen die Bilder, die Daily Mail vorliegen: So besuchten Harry und Meghan ein nobles italienisches Restaurant in dem malerischen Skigebiet. "Sie [...] waren wie jedes andere Paar am Valentinstag. Sie lächelten die ganze Zeit und berührten die Arme des anderen. Es war toll, sie so verliebt zu sehen", verriet zudem ein Besucher des Restaurants.

Wenige Stunden zuvor legten der 39-Jährige und die ehemalige Suits-Darstellerin bereits einen niedlichen Pärchenauftritt hin: Hand in Hand spazierten Harry und Meghan durch ein Wintertrainingslager der Vancouver Whistlers. Die Kommunikationsexpertin Amy Prenner vermutet dahinter Taktik. "Erstens vermitteln sie der Öffentlichkeit, dass ihre Bindung stärker denn je ist. Zweitens ist es eine Botschaft an die königliche Familie, dass sie trotz der Krankheit von König Charles III. eine unverwüstliche und geeinte Front aufrechterhalten", erklärte sie gegenüber Mirror.

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Konzert von Katy Perry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de