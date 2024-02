Ist dieser "Make Love, Fake Love"-Kandidat etwa vergeben?

Ist er noch offen für die Liebe? In der neuen Staffel Make Love, Fake Love sucht in diesem Jahr Antonia Hemmer (23) nach der großen Liebe. Nicht alle Kandidaten der Show meinen es ernst mit der Single-Lady – denn unter den Männern befinden sich auch Vergebene. Einen Kandidaten kennen Fans bereits aus einer anderen Datingshow – und die verließ er gemeinsam mit einer Dame!

In einem Instagram-Video stellen sich die Kandidaten vor. Auch der 33-jährige Dustin spricht in die Kamera und sagt: "Ich bin Dustin und ich bin Single!" Doch sagt er die Wahrheit? Denn der Immobilienmakler hat bereits in der Datingshow M.O.M sein Herz verschenkt. Gemeinsam mit Lisa-Marie Sauer hat er die Sendung verlassen. Seither gingen die Turteltäubchen gemeinsam durchs Leben – doch angeblich soll ihre Liebe der Vergangenheit angehören!

Das können die Fans nicht ganz glauben. Unter dem Video kommentiert ein User: "Okan und Dustin sind sowas von vergeben!" Ein anderer Fan erinnert sich sogar an den einstigen "M.O.M"-Junior: "War Dustin bei 'Milf oder Missy?' oder verwechsle ich den gerade? Da war er auf jeden Fall danach vergeben."

Promiflash Lisa-Marie Sauer und Dustin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

RTL / Pervin Inan-Serttas Dustin, Kandidat bei "Make Love, Fake Love"

