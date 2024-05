Sorgerechtsstreit: Christina Block vermisst ihre Kinder

Christina Block (51) gibt ein trauriges Update. Die Steakhouse-Erbin befindet sich seit einigen Jahren in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Ihre Tochter Greta wohnt bei Christina, Johanna wohnt bei ihrem Vater in Dänemark. Um ihre beiden weiteren Kinder Theodor und Klara streiten sie sich – derzeit sollen sie sich ebenfalls bei Stephan in Dänemark befinden. Wie Christina nun gegenüber Bild berichtet, hat sie seit dem 5. Januar keinen Kontakt mehr zu ihrem Nachwuchs gehabt. "Mir fehlen die Kinder unendlich. Nun sind es schon wieder drei Monate, in denen ich sie nicht habe sehen dürfen und in denen mir der Vater auch nicht ermöglicht hat, mit ihnen zu telefonieren."

Stephan hatte Klara und Theodor nach einem Besuch in Dänemark nicht mehr zu Christina zurückgebracht. In der vergangenen Silvesternacht war der Sorgerechtsstreit dann endgültig eskaliert: Der Vater wurde niedergeschlagen, Klara und Theodor wurden entführt. Wenig später tauchten sie dann im Haus ihrer Mutter wieder auf, woraufhin ein europäischer Haftbefehl gegen sie erhoben wurde. Die Behörden hoben diesen Anfang März aber wieder auf. "Die dänischen Behörden haben den europäischen Haftbefehl gegen meine Mandantin aufgehoben", bestätigte Christinas Anwalt gegenüber der Zeitung.

Wie die Zeit kürzlich berichtete, soll das Landgericht Hamburg zudem bereits im April eine Entscheidung aufgehoben haben, laut der Stephan nicht wegen Kindesentführung angeklagt werden durfte. Demnach werden Verhandlungen gegen den Vater der Kinder nun zugelassen. Daher ist es wahrscheinlich, dass er sich in Zukunft wegen Kindesentziehung vor Gericht verantworten muss. "Sollte es zu einer Hauptverhandlung kommen, halte ich einen Freispruch für meinen Mandanten für zwingend", erklärte sein Anwalt gegenüber dem Magazin.

ActionPress Christina Block in Hamburg

ActionPress Christina Block, Unternehmerin

