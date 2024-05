Nächster Rekord: Schreibt Taylor Swift erneut Geschichte?

Taylor Swift (34) steht wohl auf Rekorde: Nach ihrer Europatournee, die im Mai startet, wird sie die nächste Bestmarke erreichen. Insider berichten gegenüber The U.S. Sun: Alleine ihre Merchandise-Verkäufe werden über 466 Millionen Euro einbringen! Während der kommenden 51 Shows in 13 Ländern wird die Sängerin viele Menschen mit ihren Fan-Artikeln erreichen – damit steht Taylor aktuell auf der Überholspur.

"Wir haben so was noch nie gesehen", erzählt einer der Insider, der aus der Musikindustrie kommt. Alleine während der Asientour wurden wohl täglich 100.000 Artikel nur online verkauft – ausverkaufte Stadien und Arenen nicht einmal mitgezählt. Die Swifties scheinen nicht genug zu bekommen: Städte wie Singapur und Sydney haben zusätzlich zu den normalen Ständen Pop-up-Stores an den Konzerttagen eröffnet. "Millionen Fans haben darauf gewartet und eine Menge an Geld gespart, um es für ihre Lieblingskünstlerin auszugeben", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Ich habe mit Michael Jackson (✝50) gearbeitet, aber nichts kam an das ran, was Taylor macht." Schon die Ticketverkäufe sollen rund zwei Milliarden Euro einbringen – damit wird auch der Rekord des letzten Jahres geknackt.

Die Sängerin steht für ausverkaufte Shows auf der ganzen Welt. Mit 34 Jahren ist sie laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes die erste Musikerin, die nur durch ihre Songs und Auftritte zur Milliardärin geworden ist. "Das ist die größte Tour aller Zeiten, und Taylor ist die berühmteste Künstlerin der Welt, die Fans wollen Teil ihrer Geschichte sein", behauptet der Insider.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images / Brendon Thorne Taylor Swift mit Fans bei den 26. ARIA Awards 2012

