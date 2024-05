Marijke Amado will Laura Wontorra mit ihrem Sohn verkuppeln

Grill den Henssler wurde in der vergangenen Folge kurzerhand zum Kuppelformat umfunktioniert. Die Moderatorin Marijke Amado (70) kochte an der Seite von ihrem Sohn Kay Tomlow – und sie war sehr angetan von Gastgeberin Laura Wontorra (35). "Mein Sohn Kay ist noch ledig. Ich möchte ein Enkelkind", stellte sie klar. Anschließend wandte sie sich an die Moderatorin des Abends und hakte nach: "Bist du noch ledig?" Doch wie reagierte Laura auf den Kuppelversuch?

"Und ich dachte, mein Vater ist unangenehm im Fernsehen", scherzte sie als Konter auf Marijkes Frage. Einer klaren Antwort entzog sich die Sportexpertin damit. Allerdings machte sie deutlich, dass auch sie aktuell noch Single ist. "Wir können zusammen in eine Datingshow gehen. Weil, ich brauche auch noch einen", schlug sie als Kompromiss vor.

In ihrem Liebesleben gehe es derzeit eher ruhig zu, hatte Marijke auch in einem Gespräch mit der Zeitschrift Gala zugegeben. "Ich habe leider nichts zu vermelden. Ich kann nicht einmal beim Online-Dating mitreden", hatte sie hier erklärt. Sie habe die Herangehensweise "Alles kann, nichts muss" – damit scheint sie ihr Singledasein als ganz entspannt anzusehen.

Markus Hertrich Laura Wontorra, Marijke Amado und Kay Amado bei "Grill den Henssler", Mai 2024

Getty Images Laura Wontorra, Sport-Moderatorin

