"Make Love Fake Love"-Xander bereut Wortwahl nach Finale

Für den Teilnehmer Xander endete die Reise bei Make Love, Fake Love gut: Der Blondschopf konnte sich durchweg als Antonia Hemmers (24) Favorit durchsetzen und verließ die Show letzten Endes als Sieger – die nach ihrer großen Liebe suchende Toni entschied sich für ihn. Im Nachhinein würde Xander sich in manchen Situationen jedoch anders verhalten, verrät er im Interview mit Promiflash: "Zum Beispiel hätte ich meine Wortwahl in dem Interview nach dem Finale anders treffen und mehr Mitgefühl zeigen müssen." Doch der Finalist sei nervlich "total am Anschlag und noch völlig unter Adrenalin gewesen". "Das waren im Nachhinein keine schönen Worte von mir", fügt er hinzu.

Doch auf welche Worte bezieht sich Xander? Er meinte kurz nach dem großen Finale im Interview mit RTL, dass er bezüglich seines Verhaltens bei "Make Love, Fake Love" nichts bereue: "Absolut gar nichts. Ich glaube, hätte ich es ihr früher gesagt, würden wir hier jetzt nicht stehen." Und das, obwohl er doch wohl zu Beginn des Formats noch geplant haben wird, wieder gemeinsamen mit seiner Freundin Lisa Postel aus der Show herauszugehen. Für die Brünette war nach dem Verhalten ihres Partners jedoch Schluss mit lustig – die Beziehung ging in die Brüche. Im Finale standen sich die beiden dann noch einmal gegenüber und Lisa geigte ihm die Meinung. Dass es für sie so kommen musste, tue Xander leid, erklärt er gegenüber Promiflash: "Ja, natürlich hatte ich Mitleid mit Lisa. Es tut mir auch wahnsinnig leid und so was hat kein Mensch verdient!"

Lisa, die die Show alleine verließ und ihren Partner an die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin verloren hat, erklärte in einem Promiflash-Interview, dass das große Finale für sie ziemlich nervenaufreibend war. In dem Moment, als sie sich das erste Mal seit dem Vertrauensbruch gegenüber standen, sei sie "absolut überfordert" gewesen und dachte sich nur: "Lisa, lass dir bloß nichts anmerken… Diese Genugtuung gibst du ihnen nicht und zeigst allen, wie stark du bist."

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa_postel_ Lisa Postel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Xander so ehrlich ist? Nee, das überrascht mich ein wenig. Ja, er wirkte eigentlich immer aufrichtig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de