Liebe Worte: Emma Stone schwärmt von Co-Star Joe Alwyn!

Emma Stone (35) und ihr Schauspielkollege Joe Alwyn (33) standen für "Kinds Of Kindness" zusammen vor der Kamera. In einer Pressemitteilung, die People vorliegt, offenbart Emma liebevolle Worte: "Ich liebe Joe – wir mussten einige ziemlich düstere Szenen drehen und es war sehr beruhigend, diese mit ihm zusammen zu drehen. Er ist einer der süßesten Menschen, die man jemals treffen kann." Ihre Freundschaft hält schon seit Jahren – kennengelernt haben sie sich tatsächlich durch Joes Ex-Freundin Taylor Swift (34).

Während der Freundschaft von Emma und Taylor waren die Sängerin und Joe insgesamt sechs Jahre zusammen. Dabei wirkten Emma und Joe bereits 2018 bei dem Film "The Favourite" mit. Probleme, dass die beiden sich so gut verstanden haben nach der Trennung von Ex Taylor, gab es nicht. Ein Insider berichtete gegenüber People: "Er ist ein großartiger Kerl und steht nicht auf Dramen, nach der Trennung von Taylor hat er sich weiterentwickelt."

Die "La La Land"-Darstellerin ist schon über 16 Jahre eine der besten Freundinnen von Taylor. Dabei lernten sie sich auf süße Art kennen: "Ich habe mir einige ihrer Songs angehört und ihr eine E-Mail geschrieben, in der ich ihr sagte, dass ich ihre Musik mag. Und dann fingen wir an zu reden und uns zu treffen", plauderte Emma 2010 gegenüber MTV News aus. Taylor teilt gerne Bilder mit ihren Freundinnen: eins davon mit Emma, Lena Dunham (38) und Jaime King (45) und betitelte dies als "Familienfoto". Die Freundesgruppe geht zusammen schwimmen, zum Yoga und macht Filmabende.

Getty Images Emma Stone im Februar 2017

Getty Images Emma Stone und Taylor Swift 2010 gemeinsam bei einer Premiere

