"Make Love, Fake Love"-Lisa versteht Antonias Wahl nicht

Lisa checkt nicht, warum sich Antonia Hemmer (24) bei Make Love, Fake Love für ihren Freund entschieden hat. Die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin hatte es in der Show schon von Anfang an auf Xander abgesehen. Kurz vor dem Finale gestand er ihr, dass er eine Freundin habe, sie jetzt aber nicht mehr liebe. Antonia kürte ihn dennoch zum Sieger – und machte damit nicht nur manche Zuschauer, sondern vor allem dessen Ex Lisa stutzig. "Nachdem er ihr gesteckt hatte, dass er vergeben ist, wollte ich abbrechen, da ich dachte, sie würde sich niemals für ihn entscheiden und wir können sowieso nicht mehr gewinnen", erklärt sie Promiflash. Rückblickend sei sie froh, dass sie das Finale noch abgewartet habe.

Für Xanders Verhalten hat Lisa ebenfalls überhaupt kein Verständnis – schließlich hat er sie vor laufenden Kameras betrogen: "Ich finde, man sollte immer erst etwas beenden, bevor man Neues eingeht und das Verhalten mir gegenüber fand ich sehr rücksichtslos und egoistisch." Sie habe keine Worte für das, was geschehen ist und empfinde auch keine Empathie. "Ich bin sehr enttäuscht gewesen von beiden", betont die 32-Jährige.

Dass Lisa ziemlich sauer auf ihren Ex ist, ließ sie ihn bereits im Finale spüren. "Für dich gibt es einfach keine Worte mehr. Du bist das Allerallerletzte", warf sie ihm klar und deutlich ins Gesicht, bevor sie eilig das Set verließ. Die Beziehung sei für sie aber schon vorher vorbei gewesen. Dennoch hatte sie kurz einen kleinen Funken Hoffnung, dass sie die Show doch noch zusammen verlassen.

Anzeige Anzeige

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seht ihr das genauso wie Lisa? Ja, ich stimme ihr zu. Nein, ich habe da eine andere Meinung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de