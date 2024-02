Nicht Snows Vater? Jimi Blue Ochsenknecht kassiert Shitstorm

Jimi Blue Ochsenknecht (32) muss jetzt mit den Konsequenzen rechnen. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) hat der einstige "Die Wilden Kerle"-Star eine Tochter. Das Paar trennte sich noch während der Schwangerschaft – die kleine Snow Elanie (2) wächst ausschließlich bei ihrer Mutter auf. Jimi will nichts von ihr wissen und sieht sich mittlerweile nicht mal als ihr Vater, sondern als ihr unfreiwilliger Erzeuger. Im Netz wird er dafür auseinandergenommen!

"Da muss man seinen Lörres in der Hose lassen oder sich ausreichend schützen. Ätzend, dieses Verhalten", ärgert sich eine Userin unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Man solle für seine aus eigener Sicht gemachten Fehler Verantwortung übernehmen, heißt es in einem anderen Kommentar. "Der ist so unendlich peinlich. Die kleine Snow kann froh sein, dass sie eine tolle Mama und eine Familie hat", betont eine weitere Leserin. Derartige Aussagen könne Jimi nie wieder gutmachen: "Das arme Kind, wenn es das mal lesen wird."

Auch Yeliz machen Jimis Aussagen fassungslos. "Unsere Familien wissen, dass dieses Kind geplant war", wettert die Influencerin gegen ihren Ex. Sie habe aber auch schon gar kein Interesse mehr daran, dass er irgendwann seine Meinung ändere: "Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen."

