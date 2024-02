Unfreiwilliger Erzeuger? Yeliz Koc teilt gegen Jimi Blue aus

Sie will so einiges klarstellen! Yeliz Koc (30) und Jimi Blue Ochsenknecht (32) waren rund ein Jahr lang ein Paar. Während der Beziehung wurde die Influencerin schwanger – doch das Paar trennte sich noch vor der Geburt ihrer Tochter. Mittlerweile sind sie komplett zerstritten. Das Ex-Bachelor-Girl berichtet immer wieder darüber, dass der Schauspieler sich nicht um seine Tochter kümmert. Zuletzt erklärte Jimi, dass er sich nicht als Vater von Snow sieht, weil sie kein Wunschkind gewesen sei. Nun meldet sich Yeliz zu Wort!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die Reality-Bekanntheit zu den Aussagen ihres Ex-Partners. "Unsere Familien wissen, dass dieses Kind geplant war", erklärt sie ungläubig. Daraus zieht sie nun Konsequenzen für sich: "Ich will gar nicht mehr, dass er irgendwann seine Meinung ändert. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen", wettert sie weiter und stellt klar: "Ich finde das erschreckend. Es gibt ja auch Fotos aus der Schwangerschaft, wo er meinen Bauch umarmt, wo man sieht, wie happy wir sind." Die beiden hätten vier Monate versucht, schwanger zu werden, bevor es endlich geklappt habe.

Damit reagiert sie auf die Aussagen ihres Verflossenen. Dieser äußerte sich jüngst zur neuen Folge von Diese Ochsenknechts und erklärte, warum er nichts mit seiner Tochter zu tun haben wolle: "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger, und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2018

