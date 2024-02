Plant Elton John trotz Abschiedstournee ein neues Album?

Er kann es einfach nicht lassen. Elton John (76) ist ein Urgestein der Musikbranche. Im Januar gelang ihm, was nur wenige bisher schafften. Er gehört nun zu der erlauchten Gruppe der EGOTs – er wurde mit einem Emmy, einem Grammy, einem Oscar und dem Tony Award ausgezeichnet. Und das, obwohl er eigentlich mit seiner letzten Welttournee seine Karriere beendete. Kommt Elton jetzt doch noch mal zurück?

Eigentlich sollte die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour seine letzte sein. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten! "Es ist alles streng geheim, aber Elton ist wieder im Studio und arbeitet an einem neuen Album", will ein Insider laut The Sun wissen. Es soll sogar ganz schön schnell gehen: Ein Release im vierten Quartal dieses Jahres sei bereits fest geplant.

Ob er je wieder auf die Bühne zurückkehren wird, ist jedoch unklar. Die Quelle erklärt: "Er liebt die Musik und das wird sich nie ändern, aber der Wunsch nach einem so beschäftigten Leben hat einfach nachgelassen." Er wolle die Dinge etwas langsamer angehen und mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images Elton John, Juni 2023

Getty Images Elton John und David Furnish bei der CAA Pre-Oscar Party

