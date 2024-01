EGOT-Gewinner: Elton John erhält seinen allerersten Emmy!

Eine unglaubliche Ehrung seines Talents. In seiner langjährigen Karriere als Sänger hatte sich Elton John (76) weltweit Ruhm und Erfolg verschafft. Der britische Musiker überzeugte seine Fans sowohl mit Balladen als auch mit Pop- und Rock-Songs, als Pianist und mit seinem extravaganten Aussehen. Für sein Talent erhielt er schon einige Auszeichnungen – darunter einen Grammy, einen Oscar und einen Tony Award. Jetzt darf sich Elton auch noch über seinen ersten Emmy Award freuen!

Bei der Preisverleihung am gestrigen Abend in Los Angeles war das Gesangstalent nicht persönlich anwesend. Während sich Elton zu Hause von einer Knieoperation erholt, nahm sein Ehemann David Furnish (61) die begehrte Trophäe entgegen. Er rief im Anschluss an die Veranstaltung per FaceTime an und verkündete die frohe Botschaft. "Er schrie: 'Ja!' Er ist sehr glücklich und fühlt sich unglaublich geehrt", erzählte der 61-Jährige laut Hello. Mit all diesen Ehrungen darf sich Elton nun als EGOT-Gewinner bezeichnen – der "Your Song"-Interpret ist eine von 19 Personen, die alle vier amerikanischen Kunstpreise erhalten haben!

Ausgezeichnet wurde er für die Liveübertragung seines letzten nordamerikanischen Tour-Auftritts "Elton John: Farewell from Dodger Stadium". Auf Instagram postet der Komponist ein Foto, das ihn bei diesem Auftritt vor seinemMillionenpublikum zeigt. "Wir haben einen Emmy gewonnen und ich bin auf Wolke sieben!", freut sich Elton. Dankbar beschreibt er den Erhalt dieser Auszeichnung als Zeugnis der Leidenschaft und Hingabe aller Beteiligten.

