So süß feierte Mariah Carey den Valentinstag mit ihren Kids!

Sie hatte gestern ein ganz besonderes Date! Im vergangenen Dezember hatten Mariah Carey (54) und der Tänzer Bryan Tanaka (40) ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem gilt die "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin offiziell als Single. Das hindert sie jedoch nicht daran, den Valentinstag zu feiern. Mariah verbrachte den Tag der Liebe mit ihren Kindern Monroe (12) und Moroccan (12)!

Auf Instagram veröffentlicht die 54-Jährige süße Schnappschüsse von dem Valentinstagsdate mit ihren Kindern. Die Familie besuchte ein schickes Restaurant. Auf einem Foto lehnt sich Mariah lächelnd an ihren Sohn, während dieser ihr einen Kuss auf die Wange gibt. In seiner Hand hält Moroccan einen Herzballon, auf dem "Liebe dich" steht. Auf dem Tisch sind zudem rote Rosen verteilt.

Die Fans sind von den Fotos ganz begeistert. "Nichts ist besser, als wenn du mit deinen Kindern zusammen bist" oder "Ihr seid so süß zusammen! Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Valentinstag", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren unter Mariahs Instagram-Post.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrem Sohn Moroccan am Valentinstag 2024

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

