Tatsächlich! Bryan bestätigt die Trennung von Mariah Carey

Zwischen ihnen ist alles aus und vorbei! 2006 hatten sich Mariah Carey (54) und Bryan Tanaka (40) kennengelernt, als der Tänzer die Sängerin auf ihrer Tour unterstützte. Zehn Jahre später wurden die beiden schließlich ein Paar. Seitdem bewiesen sie ihren Fans immer wieder, wie glücklich sie sind: So begleitete der Background-Tänzer seine Liebste eigentlich auf all ihre Konzerte. Doch seit einigen Wochen wird immer wieder behauptet, dass die beiden getrennte Wege gehen – und tatsächlich: Mariah und Bryan sind getrennt!

Das bestätigt der 40-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Account. "Unsere Entscheidung, verschiedene Wege zu gehen, beruht auf Gegenseitigkeit, und während wir diese getrennten Wege gehen, tun wir dies mit tiefem Respekt und einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit, die wir miteinander verbracht haben", heißt es in seinem Statement. Außerdem betont Bryan, dass die sieben gemeinsamen Jahre für immer "in meinem Herzen eingebrannt" sein werden. Mariah selbst hüllt sich bis dato in Schweigen.

Ein Insider hatte bereits vor wenigen Tagen das Liebes-Aus durchsickern lassen – und den Grund für die Trennung verraten: Sowohl ihr Altersunterschied von 14 Jahren als auch die unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen sollen eine Rolle bei der Trennung gespielt haben. "Er möchte eine Familie haben", so Quelle gegenüber Page Six.

Instagram / bryantanaka Bryan Tanaka im Mai 2023

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

