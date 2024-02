Vor "Die Bachelors"-Exit: Laura musste jeden Tag weinen!

Das war wohl nichts. Kandidatin Laura Chiara Bella sorgte bei Die Bachelors für Aufsehen. Zunächst wechselte sie von Rosenkavalier Sebastian Klaus zu dessen Kollegen Dennis Gries. Nach einem der begehrten Einzeldates verkündete die Yogalehrerin schließlich ihren freiwilligen Exit aus der Show und machte Dennis damit sichtlich unglücklich. Promiflash hat nachgehakt – aus diesem Grund wollte Laura die Bachelors nicht weiter kennenlernen!

"Vor Ort sind, dadurch dass wir absolut keine Ablenkung hatten, viele Themen aus meiner Vergangenheit hochgekommen und meine Psyche war dadurch sehr belastet", erklärt Laura im Gespräch mit Promiflash. Sie habe in der letzten Woche in Südafrika jeden Tag weinen müssen, trotz des Haltes, den die anderen Kandidatinnen ihr spendeten. An dem Bachelor ihrer Wahl habe es also nicht gelegen: "Ich mochte Dennis und die Zeit mit ihm, aber meine psychische Gesundheit ging dann einfach vor."

Bei ihren Konkurrentinnen kam ihr Verhalten jedoch nicht immer gut an: Einige kritisierten Lauras Entscheidung, trotz Zweifel wegen des Einzeldates mit Dennis zu bleiben. "Ich wollte mir sicher sein", erklärt die Kölnerin. Sie sei von Natur aus ein sehr impulsiver Mensch und habe Angst gehabt, aus ihren Emotionen heraus die falsche Wahl zu treffen.

RTL "Die Bachelors"-Kandidatin Laura Chiara Bella

RTL Laura und Dennis bei "Die Bachelors"

Instagram / laurachiarabella Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

