Im Urlaub mit Sohn: Bachelors-Felix teilt süße Aufnahmen

Felix Stein ist einer der zwei Junggesellen der diesjährigen Staffel Die Bachelors und sucht dort die große Liebe. Abseits vom Trubel der Show gönnt sich der Fotograf ein wenig Ruhe und Entspannung im Urlaub auf Fuerteventura. Mit von der Partie ist dabei natürlich sein kleiner Sohn, den er mit seiner Ex Avelina Boateng teilt. Auf Instagram postet Felix süße Urlaubsschnappschüsse – auf einem Bild trägt er den kleinen Jungen auf dem Arm, auf einem anderen albern die beiden im Pool herum. Dazu schreibt Felix: "Quality time 1000."

Im Rahmen von "Die Bachelors" erlebte Felix eine aufregende Zeit in Südafrika. Während der Dreharbeiten blieb er jedoch stets in Kontakt mit seinem fünfjährigen Sprössling, der daheim in Berlin bleiben musste. "Wir konnten täglich mit unseren Kindern über ein anderes Telefon facetimen", schilderte er im Interview mit Promiflash. Sein Co-Bachelor Martin Braun, der ebenfalls Vater ist, betonte zudem: "Das musste immer gegeben sein, ansonsten hätte ich nicht teilgenommen." Martin ist Papa von zwei kleinen Töchtern im Alter von sechs und acht Jahren.

Während Felix mit den Dreharbeiten beschäftigt war, blieb sein Sohn bei Mama Avelina. Die Ex-Partnerin ist keine Unbekannte – ihre Brüder Kevin-Prince (38) und Jérôme Boateng (36) machten sich beide als Fußballer einen Namen. Auch wenn Avelina und Felix seit Jahren getrennt sind, scheinen sie ihrem Sohn zuliebe ein gutes Verhältnis zu pflegen. "Ohne meine Ex hätte ich die Show nicht gemacht. Sie hat mich unterstützt. Für unseren Sohn sind wir ein gutes Team", betonte der Rosenkavalier gegenüber Bild.

Instagram, Instagram Collage: Felix Stein, Felix Stein

Instagram / felix Felix Stein und sein Sohn im Fuerteventura-Urlaub im Juni 2025

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025