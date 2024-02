Clea-Lacy Juhn und Partner Hasim erwarten ihr erstes Kind!

Sie haben niedliche Neuigkeiten zu verkünden! Clea-Lacy Juhn (32) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte die einstige Bachelor-Gewinnerin ihre Beziehung zu Hasim öffentlich gemacht. Nur kurze Zeit später verlobten sich die Turteltauben und heirateten schließlich im November. Ihr Mann brachte zwar eine Tochter mit in die Beziehung, dennoch wünschten sich die beiden auch ein gemeinsames Kind. Nun verkünden sie die zuckersüßen News: Clea und Hasim erwarten ein Baby!

Das verkündet die werdende Mama mit einem süßen Video auf Instagram. In dem Clip ist zu sehen, wie sie ihren Liebsten mit einem Babystrampler in der Hand überrascht. Dieser springt sofort auf und schließt seine Herzdame in die Arme. "Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet... Und jetzt ist es an der Zeit, es mit der Welt zu teilen! Wir werden Eltern und können es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam einzugehen", schwärmt sie.

Die Fans sind von den tollen News hellauf begeistert. In den Kommentaren tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Oh, wie schön. Ich freue mich sehr für euch, genieße dein Glück und eine tolle Kugelzeit", gratuliert ein Follower, während ein weiterer User kommentiert: "Oh mein Gott, ich freue mich riesig für euch. Glückwunsch!" "Ah, wie schön, ich gratuliere euch von Herzen", schreibt ein dritter Nutzer.

Instagram / clea_lacy Hasim, seine Tochter und Clea-Lacy Juhn im Juni 2023

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Verlobter Akim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

