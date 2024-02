Diese "Make Love, Fake Love"-Boys buhlen um Antonias Herz!

Die Datingshow Make Love, Fake Love startet in die zweite Runde! Die Nachfolge von Yeliz Koc (30) tritt nun Singledame Antonia Hemmer (23) an. In den nächsten Wochen wird sie unter einigen Männern nach ihrem Traummann suchen – doch nicht alle sind wirklich single! Die Bauer sucht Frau-Kandidatin muss also aufpassen, an wen sie ihr Herz verschenkt. Diese Hotties sind dieses Jahr dabei!

Draufgänger Dennis erntet mit seiner direkten Art positives Feedback von der Beauty. Auch Fitnessfreak Marcel schindet in der ersten Folge mit viel Initiative Eindruck. Mit Frauen in der Öffentlichkeit kennt er sich aus: Kandidat James hat sogar schon einen waschechten Hollywoodstar gedatet. Konkurrenz bekommen die Boys von Manager Manuel, Versicherungskaufmann Okan und Barkeeper Xander.

Zu Antonias Favoriten könnte Nico gehören. Der Hamburger fiel ihr direkt durch seinen intensiven Blickkontakt auf. Ein vermeintlicher Single mit Reality-Erfahrung ist ebenfalls dabei: Dustin könnte den Zuschauern bereits aus dem Format First Dates Hotel bekannt sein. Auch Kandidat Julian hat schon im TV bei "Take me Out" nach der großen Liebe gesucht.

Anzeige

RTL Dennis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marcel

Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat James

RTL Manuel, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

RTL Okan, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

RTL Nico von "Make Love, Fake Love"

RTL Dustin, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

RTL Julian, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de