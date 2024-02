"Liebe meine Familie": Prinz Harry gibt jetzt TV-Interview!

Er bricht sein Schweigen! Seit Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) ihre royalen Aufgaben an den Nagel gehängt haben, gilt das Verhältnis zu seiner Familie als angespannt. Zuletzt schienen sich der royale Rotschopf und sein Vater König Charles III. (75) jedoch wieder anzunähern: Nachdem die Krebserkrankung des Monarchen öffentlich geworden war, eilte der Herzog von Sussex nach Großbritannien, um seinen Vater zu sehen. Nun berichtet Harry von dem Treffen.

Im Interview mit dem "Good Morning America"-Moderator Will Reeve erklärt er, dass er sehr froh sei, seinen Vater besuchen zu können: "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar." Er sei überzeugt davon, dass Charles' Krankheit zu einer Beilegung der Familienfehde führen wird. "In allen Familien sehe ich tagtäglich, wie die Stärke der Familieneinheit zusammenkommt. Ich denke, dass jede Krankheit die Familie zusammenbringt", zeigt er sich zuversichtlich.

Mit dieser Meinung ist der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) nicht alleine: Wie eine Quelle bereits zuvor gegenüber US Magazine erklärte, sei auch eine Versöhnung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (41) durch die Diagnose ihres Vaters in greifbare Nähe gerückt: "Der Konsens ist, dass das Leben zu kurz ist und es besteht die Hoffnung, dass dies dazu führen wird, die Kluft zu überwinden."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Krankheit von Prinz Charles zu einer Versöhnung der Familie führen wird? Ja, auf jeden Fall! Na ja, ich bin mir da nicht so sicher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de