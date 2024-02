Preview: Beim Dschungelcamp-Nachspiel fliegen die Fetzen!

Es nimmt einfach kein Ende! Im diesjährigen Dschungelcamp war so einiges los. Vor allem das Drama rund um Mike Heiter (31), Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) sorgte für viel Aufsehen: Der Ex-Love Island-Kandidat und die brünette Beauty flirteten wie wild miteinander. Seiner Verflossenen gefiel das jedoch gar nicht – immer wieder machte Kim dem TV-Star schwere Vorwürfe. Beim Nachspiel treffen die Ex-Kandidaten nun wieder aufeinander.

Wie Bild vor der TV-Ausstrahlung erfahren hat, gelangt vor allem Kim dabei ins Kreuzfeuer – und nicht nur die anderen Kandidaten lassen kein gutes Haar an der einstigen Temptation Island-Verführerin. Nach einigen Sticheleien von Felix von Jascheroff (41) und dem Moderator Jan Köppen (40) platzt ihr der Kragen: "Ich komme mir verarscht vor. Alle schießen gegen mich, selbst die Moderatoren." Doch auch Mike und Leyla haben keine guten Nachrichten für die Fans ihrer Dschungelromanze: Trotz intensiver Gespräche auf dem Rückflug blieben die großen Gefühle wohl aus.

Für eine weitere Überraschung sorgt dagegen Cora Schumacher (47). Nach ihrem freiwilligen Exit an Tag drei bereut sie ihre Entscheidung im Nachhinein offenbar: Sie möchte gerne in die All-Star-Staffel im Sommer. Doch Jan nimmt ihr kurz darauf alle Hoffnungen: "Das Camp ist schon voll." Oliver Pocher (45) wird sie aber über den Dämpfer wohl nicht hinwegtrösten. "Das Kapitel ist abgehakt, interessiert mich nicht mehr", erklärt die Ex-Rennfahrerin in Bezug auf den Komiker.

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

