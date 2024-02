So merkte Angelina Pannek, dass sie erneut schwanger ist!

Da lag wohl etwas in der Luft. Angelina Pannek (32) ist wieder schwanger! Gemeinsam mit Partner Sebastian Pannek (37) erwartet sie nun Sprössling Nummer drei. Die Influencerin und der einstige Bachelor sind überglücklich und können es kaum abwarten. Bis sie von ihrem Familienglück berichten wollten, hat es jedoch eine Weile gedauert. Nun gibt Angelina preis: Er wusste als Erster von ihrer Schwangerschaft...

In ihrer Instagram-Story stellt sich die werdende Mama nun den drängenden Fragen ihrer Fans. Auch wie sie von der Schwangerschaft erfahren hat, ist von Interesse. Tatsächlich war es ihr Hund Louis, der die Veränderung an seinem Frauchen als Erster wahrgenommen hat! "Er war extrem anhänglich, lag immer irgendwie an mir dran", erinnert sich Angelina. Es sei wie bei ihrer letzten Schwangerschaft gewesen: "Bevor ich es selbst wusste, wusste er es."

Ob Hund Louis in der Zukunft noch einen weiteren Wonneproppen erschnüffeln darf? Für Angelina ist die Familienplanung mit ihrer neuen Schwangerschaft fürs Erste abgeschlossen. "Ich finde drei toll – und damit sind wir dann auch fertig", betont die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin.

Anzeige

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek während ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de